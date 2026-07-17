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WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

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Medienbericht 17.07.2026 16:07:00

BVB-Aktie sinkt: Schlotterbeck-Wechsel ins Ausland vom Tisch?

BVB-Aktie sinkt: Schlotterbeck-Wechsel ins Ausland vom Tisch?

Ein möglicher Wechsel des verletzten Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund zu einem ausländischen Club in diesem Sommer ist Informationen der "Bild" zufolge auch aus Vertragsgründen inzwischen ausgeschlossen.

Eine Ausstiegsklausel, die dies ermöglicht hätte, sei nun abgelaufen, hieß es in einem Bericht. Beim BVB (Borussia Dortmund) hat der Innenverteidiger noch einen Vertrag bis 2031.

Ob es internationale Interessenten für eine Verpflichtung gab, ist offen. Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hatte zuletzt erklärt, der Vizemeister rechne erst im Herbst wieder mit dem Fußball-Nationalspieler. Der 26-Jährige erholt sich derzeit von seiner schweren Sprunggelenksverletzung, die er sich im zweiten deutschen WM-Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste zugezogen hatte.

"Das wird noch ein paar Wochen dauern. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ob das dann vor oder nach der ersten Länderspielpause wieder ist, werden wir schauen, wie der Heilungsverlauf ist", sagte Ricken in dieser Woche am Rande des Vorbereitungsstarts des Fußball-Bundesligisten. Die erste Länderspielpause der neuen Saison gibt es Ende September.

Via XETRA geht es für die BVB-Aktie zwischenzeitlich um 0,49 Prozent nach unten auf 3,07 Euro.

/se/DP/men

DORTMUND (dpa-AFX)

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Bildquelle: charnsitr / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com

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