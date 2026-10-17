BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Verletzung am Sprunggelenk
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17.10.2026 22:21:00
BVB-Aktie: Sorge um Karetsas
Der Grieche war erst in der 62. Minute für Maximilian Beier eingewechselt worden. Nahe der eigenen Torauslinie wollte er den Ball gegen Union-Kapitän Rani Khedira abschirmen, als ihn dieser unglücklich am rechten Knöchel traf. Der 18-Jährige ging sofort zu Boden und hielt sich vor Schmerzen den Knöchel, bevor er humpelnd und von Betreuern gestützt das Feld verließt.
"Er fühlt sich jetzt gerade nicht gut", berichtete Sportdirektor Ole Book. Sportgeschäftsführer Lars Ricken wollte über die Sprunggelenksverletzung hinaus keine konkretere Diagnose geben und verwies auf die Ergebnisse weiterer Untersuchungen.
Es ist der nächste gesundheitliche Rückschlag für Karetsas. Schon im Champions-League-Spiel gegen Villarreal war der Neuzugang wegen Kreislaufproblemen zusammengebrochen und mit einer Trage vom Platz gebracht worden. Das darauffolgende Bundesliga-Spiel gegen Paderborn hatte der Teenager verpasst.
"Ich glaube, es ist noch im Hinterkopf. Das darf man alles nicht außer Acht lassen. Er ist noch nicht da, wo er davor war", hatte Kovac bereits vor Anpfiff gesagt.
/jrz/DP/zb
BERLIN (dpa-AFX)
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