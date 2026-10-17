BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Verletzung am Sprunggelenk 17.10.2026 22:21:00

BVB-Aktie: Sorge um Karetsas

BVB-Aktie: Sorge um Karetsas

BVB-Profi Konstantinos Karetsas hat sich beim 0:0 gegen Union Berlin am Sprunggelenk verletzt und droht mehrere Wochen auszufallen.

Das Champions-League-Spiel am Dienstag beim aserbaidschanischen Club Sabah FK dürfte der Grieche definitiv verpassen. "Wir müssen schauen, inwieweit das etwas Ernsteres ist. Im Moment tut es mir für den Jungen Leid, der sicherlich seitdem er hier ist, nicht unbedingt von Glück geküsst ist", sagte Borussia Dortmund-Trainer Niko Kovac nach dem dritten sieglosen Spiel in Serie.

Der Grieche war erst in der 62. Minute für Maximilian Beier eingewechselt worden. Nahe der eigenen Torauslinie wollte er den Ball gegen Union-Kapitän Rani Khedira abschirmen, als ihn dieser unglücklich am rechten Knöchel traf. Der 18-Jährige ging sofort zu Boden und hielt sich vor Schmerzen den Knöchel, bevor er humpelnd und von Betreuern gestützt das Feld verließt.

"Er fühlt sich jetzt gerade nicht gut", berichtete Sportdirektor Ole Book. Sportgeschäftsführer Lars Ricken wollte über die Sprunggelenksverletzung hinaus keine konkretere Diagnose geben und verwies auf die Ergebnisse weiterer Untersuchungen.

Es ist der nächste gesundheitliche Rückschlag für Karetsas. Schon im Champions-League-Spiel gegen Villarreal war der Neuzugang wegen Kreislaufproblemen zusammengebrochen und mit einer Trage vom Platz gebracht worden. Das darauffolgende Bundesliga-Spiel gegen Paderborn hatte der Teenager verpasst.

"Ich glaube, es ist noch im Hinterkopf. Das darf man alles nicht außer Acht lassen. Er ist noch nicht da, wo er davor war", hatte Kovac bereits vor Anpfiff gesagt.

/jrz/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BVB vor Champions-League-Duell: Kunstrasen und Heimstärke als Stolpersteine
BVB-Aktie sinkt: Dortmund lässt in Norwegen wichtige Punkte liegen
BVB in Norwegen: Kunstrasen soll keine Ausrede sein - Aktie im Minus

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,ninopavisic / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Nachrichten

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Analysen
17.02.26 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,06 0,82% BVB (Borussia Dortmund)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:23 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:47 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen