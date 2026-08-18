BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Mittelfeldspieler
|
18.08.2026 13:46:38
BVB-Aktie stabil: Dortmund setzt auf Veerman als neuen Kreativspieler
"Joey ist ein richtig toller Fußballer, der über eine Menge Kreativität, Technik und Übersicht verfügt", sagte Dortmund-Sportdirektor Ole Book zu dem Neuzugang. "Er hat bei der PSV Eindhoven und in der niederländischen Nationalmannschaft gezeigt, dass er auf Top-Niveau konstant gute Leistungen bringen kann."
Dortmunder Transfer-Doppelpack
Für PSV Eindhoven stand Veerman in 198 Spielen auf dem Rasen, dabei erzielte er 31 Tore und gab 67 Torvorlagen. Mit dem Club aus Eindhoven wurde der 27-Jährige dreimal niederländischer Meister und zweimal niederländischer Pokalsieger. Für die Nationalmannschaft absolvierte Veerman bisher 16 Spiele, zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wurde er allerdings nicht nominiert.
Nach dem Verpassen des Transfers von Said El Mala hat Borussia Dortmund die eingeplante Ablösesumme für den Kölner Offensivspieler damit in zwei Transfers gestreut. Zuvor gaben die Dortmunder die Verpflichtung des griechischen Mittelfeldspielers Giannis Konstantelias für kolportierte 32 Millionen Euro bekannt. Für El Mala sollen die Dortmunder dem Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln dem Vernehmen nach ein Paket von rund 50 Millionen Euro geboten haben.
Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise unbewegt bei 3,14 Euro.
/dha/DP/mis
DORTMUND (dpa-AFX)
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