BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Sieg im Testspiel
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03.08.2026 09:26:00
BVB-Aktie stärker: Borussia Dortmund beendet Japan-Reise mit Sieg gegen FC Tokyo
Nachdem im ersten Testspiel der Reise in Osaka überwiegend Nachwuchsspieler für den BVB aufgelaufen waren, standen in Tokio mit Maximilian Beier, Waldemar Anton und Daniel Svensson einige Dortmunder Leistungsträger auf dem Rasen. Die erste Partie der Japan-Reise hatten die Schwarz-Gelben am Mittwoch gegen Cerezo Osaka mit 0:1 verloren.
Sorgen bereitet dem BVB aber Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka. Der österreichische WM-Fahrer musste im ersten Durchgang der Partie mit Problemen an seinem rechten Knie ausgewechselt werden und verschwand in den Katakomben des japanischen Nationalstadions. Wegen des starken Regenfalls in der japanischen Hauptstadt musste die Partie in der ersten Halbzeit für etwa 25 Minuten unterbrochen werden.
Im XETRA-Handel notiert die BVB-Aktie zwischenzeitlich 0,83 Prozent fester bei 3,05 Euro.
/dha/DP/zb
TOKIO (dpa-AFX)
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