Abschottung 06.01.2026 14:57:38

BVB-Aktie stärker: Trainingslager nur noch ohne öffentliche Trainingseinheiten

Borussia Dortmund schottet sich im Trainingslager in Marbella ab und ist in die heiße Vorbereitungsphase auf den Bundesliga-Neustart gestartet.

Nach einem trainingsfreien Montag bat BVB-Chefcoach Niko Kovac sein Team am Dienstag in Spanien wieder auf den Platz - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch am Mittwoch und Donnerstag soll an der Costa del Sol bei inzwischen bestem Sonnenwetter geheim trainiert werden.

"Wir sind alle froh, dass wir als Zweiter in die Pause gegangen sind, aber es gibt definitiv Verbesserungspotenzial", sagte Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha. Laut Waldemar Anton will sich das Team insbesondere "taktisch und bei Standards" verbessern. Der Nationalverteidiger sieht vor dem ersten Spiel des Jahres am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) bei Eintracht Frankfurt auch noch Luft nach oben im spielerischen Bereich.

Viel Arbeit für das Team und Sportdirektor Kehl

Am Sonntag hatte es stundenlang ununterbrochen geregnet. Die Mannschaft hatte sich bei einem Teamabend in einem Restaurant auf die zweite Saisonhälfte eingeschworen. "Das Erreichen der Champions League ist für uns das Minimalziel, das wir frühzeitig erreichen wollen", forderte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Für ihn stehen bis Donnerstag auch noch Vertragsgespräche an. Unter anderem ist die Zukunft von Nico Schlotterbeck, Julian Brandt und Emre Can noch nicht geklärt. In Julien Duranville könnte mindestens noch ein Spieler noch im Januar abgegeben werden.

Am Dienstag zeigt sich die BVB-Aktie via XETRA zeitweise 0,46 Prozent fester bei 3,30 Euro.

/lap/DP/mis

MARBELLA (dpa-AFX)

17.11.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
