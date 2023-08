BVB-Aktie: Starkes Spiel gegen Chelsea - BVB und Bayern appellieren deutsche Vereine zu mehr Auslandsreisen

Im Test gegen den FC Chelsea musste sich der Fußball-Bundesligist mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Der späte Ausgleich von Mason Burstow (89.) brachte den deutschen Vizemeister vor 48 183 Zuschauern im Soldier Field von Chicago um den Sieg. Neun Minuten zuvor hatte Nationalspieler Marius Wolf für die BVB-Führung gesorgt. Gegen die über weite Strecken überlegenen Engländer kamen mit Marcel Sabitzer, Felix Nmecha und Ramy Bensebaini alle drei bisherigen Neuzugänge zum Einsatz.

BVB-Coach Edin Terzic wertete die Partie im Vergleich zu den Duellen mit San Diego Loyal (6:0) und Manchester United (3:2) als Fortschritt: "Wir sind jetzt zehn Tage unterwegs und haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Wenn man sieht, was die Jungs investiert haben in den Trainingstagen und den Spielen: großes Kompliment. Es zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind."

Unmittelbar nach dem Test gegen den englischen Club, an dem die Borussia im Champions-League-Achtelfinale (1:0/0:2) der vergangenen Saison gescheitert war, trat der BVB nach insgesamt elf Tagen die Heimreise an. Bereits am Sonntag (17.00 Uhr) steht die Generalprobe für die neue Saison im eigenen Stadion gegen Ajax Amsterdam an. Das erste Pflichtspiel der Saison bestreitet der BVB am 12. August im Pokal beim TSV Schott Mainz. Eine Woche später startet die Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

BVB und Bayern rufen deutsche Vereine zu mehr internationalen Marketingreisen auf

Die Verantwortlichen des FC Bayern und von Borussia Dortmund haben im Kampf um internationale Aufmerksamkeit erneut an andere Bundesliga-Vereine appelliert, ihre Präsenz im Ausland durch Marketingreisen zu erhöhen.

"Ich glaube, der deutsche Fußball muss sich auf den Weg machen, um an Attraktivität zu gewinnen. Ansonsten fallen wir einfach zurück", sagte Münchens Finanzvorstand Michael Diederich zum Abschluss der Asienreise unter anderem dem TV-Sender Sport1.

Dortmunds Marketing-Chef Carsten Cramer äußerte sich in Chicago, wo der BVB bis Donnerstag auf Werbetour war, ähnlich: "Wir glauben, dass das für die Bundesliga extrem wichtig ist - und bleiben bei der Hoffnung, dass das auf Dauer nicht nur etwas ist, was Borussia Dortmund und die Kollegen aus dem Süden zu schultern haben. Das ist am Ende auch latent unfair, weil es auf die Substanz geht."

Von den 18 Bundesligisten waren in diesem Sommer nur der FC Bayern und Dortmund auf einer Übersee-Tour mit mehreren Testspielen. Die meisten Clubs bereiteten sich im benachbarten Ausland vor. "Viel zu wenig", urteilte Münchens Marketing-Chef Andreas Jung. Das genüge definitiv nicht, wenn man sich international positionieren wolle. Zuletzt hatte bereits FCB-Präsident Herbert Hainer Kritik an den Bundesliga-Konkurrenten geübt.

Insbesondere die finanzstarke Premier League ist weit enteilt. Gleich zehn englische Clubs waren im Sommer in der weiten Welt unterwegs. "Das ist wie, wenn Sie ein Luxusgut mit einem normalen Gut vergleichen. Dann ist natürlich die Nachfrage nach dem Luxusgut viel größer. Und das ist der große Unterschied und das ist das Dilemma, das wir haben", beklagte Jung.

Er sieht in der Auslandsvermarktung nicht nur die anderen Bundesligisten in der Pflicht, sondern auch die Deutsche Fußball Liga (DFL). Sie sollte die Möglichkeit ergreifen, "den einen oder anderen Club aufzufordern, sich international auch zu positionieren" oder Spiele in anderen Ländern zu absolvieren, die für die TV-Vermarktung der DFL wichtig seien. Hierfür könne die Liga etwa höhere finanzielle Anreize für Auslandsreisen anbieten, befand der Marketing-Chef des FC Bayern.

Die Vermarktung der Bundesliga-TV-Rechte im Ausland bringt aktuell etwa 160 Millionen Euro pro Saison ein. Zwischenzeitlich lagen die Einnahmen schon einmal bei rund 275 Millionen Euro brutto.

Via XETRA verlieren die BVB-Papiere zeitweise leichte 0,23 Prozent auf 4,33 Euro.

SINGAPUR/CHICAGO (dpa-AFX)