BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Vertrag
|
05.03.2026 16:24:38
BVB-Aktie steigt: Coach Kovac fordert Klarheit im Schlotterbeck-Fall
Der Vertrag des 26-Jährigen in Dortmund läuft zwar noch bis 2027. Da Schlotterbeck das Angebot zur Verlängerung aber noch nicht angenommen hat, müsste der BVB den Nationalverteidiger im Sommer verkaufen, um den begehrten Spieler nicht ablösefrei zu verlieren, sollte er den Verein verlassen wollen. Da an dieser Personalie weitere Kaderentscheidungen für den Sommer hängen, steht der BVB zeitlich unter Druck.
"Aber ich bin trotzdem zuversichtlich. Er ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, ein toller Spieler, ein toller Charakter, ein Führungsspieler, den wir brauchen, den jede Mannschaft braucht", sagte Kovac weiter. Laut Medienangaben sollen in den kommenden Tagen entscheidende Gespräche zwischen Club und Spielerseite anstehen.
Im XETRA-Handel geht es für die BVB-Aktie zeitweise um 1,94 Prozent aufwärts auf 3,15 Euro.
/lap/DP/men
DORTMUND (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
|
05.03.26
|BVB-Aktie höher: Vertrag von verletztem Kapitän Can wird verlängert (dpa-AFX)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: mittags Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
02.03.26
|BVB-Aktie fällt: Bittere Pleite gegen Bayern trotz Führung (dpa-AFX)
|
01.03.26
|Diagnose da: BVB-Kapitän Can fällt für WM aus (dpa-AFX)
|
01.03.26
|Verletztem BVB-Kapitän Can droht langer Ausfall (dpa-AFX)
|
01.03.26
|Schlotterbeck im Fokus: 'Hatte ein bisschen Glück' (dpa-AFX)
|
01.03.26
|Wieder Kane-Doppelpack: FC Bayern gewinnt in Dortmund (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Streik: Drohendes Verkehrschaos beim BVB-Topspiel gegen Bayern (Spiegel Online)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,11
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.