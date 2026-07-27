BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Nachholbedarf
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27.07.2026 17:24:39
BVB-Aktie steigt: Cramer wirbt für mehr Bundesliga-Präsenz im Ausland
Der BVB befindet sich derzeit auf Japan-Reise, der FC Bayern München fliegt Anfang August nach Südkorea und Hongkong. Probleme, für solche anstrengenden Trips mitten in der Saisonvorbereitung den passenden Zeitraum zu finden, "den haben alle Bundesligisten - Bayern noch viel mehr aufgrund der Vielzahl der Nationalspieler", sagte Cramer in einer Medienrunde. Direkt nach der jüngsten Saison und noch vor der WM war zudem RB Leipzig auf Südafrika-Reise.
BVB verdient mit der Reise Geld
Der BVB-Geschäftsführer nannte auch einen möglichen Grund, der im Ausland weniger bekannte und erfolgreiche deutsche Clubs abschrecken könnte. Es sei "ein Zeichen der Stärke von Borussia Dortmund, dass wir mit diesen Reisen eben auch Geld verdienen", erklärte er. "Was ich dann auch wieder ein bisschen verstehen kann, dass es dem ein oder anderen Bundesligisten natürlich schwerer fällt, so eine Reise dem Sport gegenüber durchzusetzen, wenn er im Zweifel relativ wenig Geld oder vielleicht sogar gar kein Geld dadurch verdient."
Cramer ergänzte: "Aber, wenn man immer nur fordert - und wir haben ja nun auch in Japan einen ordentlichen TV-Vertrag -, ohne dass man immer wieder in den Märkten vertreten ist, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn keine Gelder reinkommen."
Via XETRA zeigt sich die BVB-Aktie zeitweise 0,99 Prozent stärker bei 3,07 Euro.
/the/DP/jha
OSAKA (dpa-AFX)
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