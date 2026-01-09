BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kovac: Versuchen alles 09.01.2026 16:14:00

BVB-Aktie steigt: Frankfurt und Dortmund eröffnen das Bundesliga-Jahr 2026 - Kobel-Einsatz fraglich

BVB-Aktie steigt: Frankfurt und Dortmund eröffnen das Bundesliga-Jahr 2026 - Kobel-Einsatz fraglich

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund eröffnen an diesem Freitag in der Fußball-Bundesliga das Jahr 2026.

Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Rennen um die Europapokal-Qualifikation. Die Eintracht steht nach 15 Spieltagen mit 25 Zählern auf Platz sieben, der BVB ist mit 32 Zählern Zweiter.

Mit einem Sieg in der Begegnung, die um 20.30 Uhr (Sky und Sat.1) angepfiffen wird, würden die Dortmunder ihre Position als erster Bayern-Verfolger festigen. Für die Eintracht könnten der von der SV Elversberg gewechselte Younes Ebnoutalib und der von Nottingham Forest ausgeliehene Arnaud Kalimuendo ihr Debüt geben.

Zudem wird Kaua Santos ins Tor der Hessen zurückkehren. Der 22 Jahre alte Brasilianer hatte seinen Status als Nummer eins zu Beginn der Saison nach mehreren Patzern an Michael Zetterer abgeben müssen. Nun kündigte Frankfurts Coach Dino Toppmöller an, im Duell mit Dortmund wieder auf Santos zu setzen.

Einsatz von Torhüter Kobel auf der Kippe

Der Einsatz von Borussia Dortmunds Stammkeeper Gregor Kobel am Freitag zum Bundesliga-Neustart bei Eintracht Frankfurt entscheidet sich erst kurzfristig. "Wir wissen nicht genau, wie es ausschaut. Wir versuchen alle, dass er bei uns im Tor stehen kann", sagte BVB-Trainer Niko Kovac in Frankfurt nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Marbella.

Der Schweizer Fußballnationaltorhüter war vorzeitig aus Andalusien zurück nach Deutschland geflogen. Laut Kovac hat sich Kobel "leicht verkühlt". Dazu seien "Rückenprobleme" gekommen. Sollte Kobel nicht spielen können, dürfte Alexander Meyer am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) das BVB-Tor hüten.

Im XETRA-Handel notiert die BVB-Aktie zwischenzeitlich 1,36 Prozent fester bei 3,35 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BVB-Aktie etwas stärker: Anpassungen im Kovac-Stab - Kovac-Assistent muss gehen
BVB-Aktie stärker: Trainingslager nur noch ohne öffentliche Trainingseinheiten
BVB-Aktie gibt nach: Kobel reist früher aus Trainingslager ab - Offensive muss besser werden

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,charnsitr / Shutterstock.com,ninopavisic / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Nachrichten