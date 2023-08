BVB-Aktie steigt: Terzic gibt DFB-Pokalsieg als Ziel aus - Álvarez kommt doch nicht zum BVB

"Wir haben große Lust, wieder Titel nach Dortmund zu holen. Und ehrlich gesagt, ist der Pokal der kürzeste Weg", sagte Terzic auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Wir haben häufig erlebt, wie toll ein DFB-Pokalfinale sein kann. Und wie toll es sein kann, den Pokal in die Luft zu heben. Davor steht aber ein langer Weg. Und dazu gehört es, von Anfang an da zu sein."

Die Dortmunder gewannen zuletzt 2021 mit dem damaligen Interimstrainer Terzic den DFB-Pokal. Zwischen 2012 und 2017 standen sie in sechs Jahren fünfmal im Endspiel. Terzic selbst postete zudem vor zwei Jahren ein Bild, auf dem er beim Endspiel 2012 gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München mit schwarzer Mütze und BVB-Schal im Fanblock stand.

Auf die erste Aufgabe beim Regionalliga-Aufsteiger sei sein Team "sehr gewissenhaft vorbereitet. Obwohl es nicht einfach war, an Video-Material aus der Oberliga zu kommen". Beim ersten Regionalliga-Spiel am Dienstag beim FSV Frankfurt (3:4) waren aber BVB-Späher vor Ort, das Video-Material sei danach ausgiebig analysiert worden. Terzic konnte zwei Tage vor dem Spiel sogar einzelne Spieler des Gegners mit Stärken aufzählen.

Beim Gegner herrsche "große Euphorie nach dem Aufstieg, zudem ist es ein absolutes Highlight-Spiel für sie", sagte Terzic. Dass die Partie im großen Stadion des Bundesligisten FSV Mainz 05 stattfindet, könnte aber für den BVB ein Vorteil sein. "Ja, wir sind es gewohnt", sagte der Trainer: "Und es freut uns, dass 11 000 Borussen kommen, und, wie ich hörte, alle in Gelb. Das freut aber auch den Gegner, weil er solche Dinge, in der Regionalliga nicht so oft erleben kann."

Álvarez wechselt doch nicht zum BVB

Der auch bei Borussia Dortmund gehandelte Mittelfeldspieler Edson Álvarez wechselt nun statt in die Bundesliga in die englische Premier League. Der 25 Jahre alte mexikanische Fußball-Nationalspieler unterschrieb bei West Ham United einen Vertrag bis 30. Juni 2028, wie der Verein am Donnerstag bekannt gab. Laut Medienberichten zahlen die Hammers an Ajax Amsterdam eine Ablöse von rund 40 Millionen Euro.

"Es ist ein äußerst sentimentaler Moment für mich in meiner Karriere. Für mich und meine Familie ist es ein Traum, einem Club wie West Ham beizutreten. Die Premier League ist eine besondere Liga, die beste Liga der Welt, und ich denke, mein Stil wird dazu passen", sagte Álvarez in der Vereinsmitteilung.

Álvarez war beim deutschen Vizemeister aus Dortmund lange als Nachfolger für den zu Real Madrid gewechselten Jude Bellingham gehandelt worden. Beide Seiten sollen sich laut Medien schon über einen Transfer einig gewesen sein, dann nahm der BVB aber doch Abstand von einer Verpflichtung und verlängerte stattdessen mit Emre Can (29). Auch Rekordmeister FC Bayern München soll laut Medien an Álvarez interessiert gewesen sein./deg/DP/jha

Die BVB-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,74 Prozent höher bei 4,38 Euro.

