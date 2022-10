BVB-Aktie stößt in Gewinnzone vor: BVB hält Doppelspitze von Moukoko und Modeste für eine mögliche Option

"Warum nicht? Wir wollen uns alle Optionen offen halten. Wichtig ist einfach, dass wir ein gutes Gefühl haben, dass es auch funktionieren kann", sagte der 39 Jahre alte Coach vor dem Champions-League-Spiel des Fußball-Bundesligisten am heutigen Dienstag (21 Uhr/ Amazon ) vor heimischer Kulisse gegen den FC Sevilla.

Beim 2:2 im Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern München hatte der in 70. Minute eingewechselte Modeste das 1:2 durch Moukoko vorbereitet und per Kopf für den Ausgleich in der Schlussminute gesorgt. "Dass die beiden nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz sehr gut harmonieren, haben sie am Samstag eindrucksvoll demonstriert", kommentierte Terzic.

Der als Ersatz für den an einem Tumor erkrankten Sébastien Haller in der Sommerpause verpflichtete 34 Jahre alte Modeste hatte nach enttäuschenden Vorstellungen seinen Stammplatz zuletzt an den halb so alten Moukoko verloren und galt vielen Fans bereits als Fehleinkauf. Nach seinem befreienden Erfolgserlebnis gegen die Bayern hält es auch der ehemalige Kölner für "eine Option", künftig an der Seite des Youngsters zu stürmen. Trotz der Konkurrenzsituation pflegen beide Profis ein freundschaftliches Verhältnis. "Ich freue mich auch für Mouki, dass er getroffen hat. Ich bin quasi sein Vater", sagte Modeste.

Es gilt als Verdienst von Terzic, beide Angreifer trotz zwischenzeitlicher Verbannung auf die Ersatzbank bei Laune gehalten zu haben. Nicht nur deshalb fand Nationalspieler Niklas Süle lobende Worte für den in Menden geborenen ehemaligen BVB-Jugendtrainer und -Scout. "Ich hatte noch nie einen Trainer, der so gebunden ist an einen Verein. Er ist ein Dortmunder Junge. Wir merken als Mannschaft jeden Tag, dass es ihm unglaublich viel Spaß macht, für seinen Kindheitsverein arbeiten zu können, uns mitzunehmen und überragende Kabinenansprachen zu halten", schwärmte der ehemalige Bayern-Profi.

BVB-Stürmer Haller zu seiner Rückkehr: "Habe einen Zeitplan im Kopf"

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss wohl noch eine Weile ohne seinen an Hodenkrebs erkrankten Torjäger Sebastien Haller auskommen. Wie der 28-jährige Franzose in einem Interview mit der UEFA sagte, "geht es mir gut" und verlaufe seine Chemotherapie positiv, einen genauen Zeitpunkt für seine Rückkehr auf den Fußballplatz könne er aber noch nicht absehen.

"Ich verbringe fünf Tage am Stück im Krankenhaus, wo ich rund um die Uhr angeschlossen bin und das Bett nicht verlassen kann. [...]. Danach habe ich zwei Wochen Pause. Diesen Zyklus muss ich insgesamt viermal machen. Vier Phasen der Chemotherapie, die jeweils etwa drei Wochen dauern", beschrieb Haller den Behandlungsprozess.

Wann dieser abgeschlossen sein wird, ließ der Ivorer offen. "Je nachdem, wie weit mein Krebs fortgeschritten ist und wie er sich ausweitet, muss ich mich danach möglicherweise einer Operation unterziehen", erklärte Haller. "Viele Leute fragen mich, wann ich wieder zurück sein werde, aber es gibt eine Menge zu berücksichtigen, daher ist es schwierig, ihnen eine klare Antwort zu geben."

Persönlich habe er "einen Zeitplan im Kopf", betonte er. "Wenn ich das Glück habe, keine Operation zu benötigen, kann es sehr schnell gehen. Drei Wochen nach der letzten Behandlungsphase wird geprüft, in welchem Stadium sich die Metastasen befinden und ob eine Operation notwendig ist oder nicht. Wenn ich keine Operation brauche, denke ich, dass ich am Ende dieser drei Wochen in guter Verfassung bin."

