BVB-Aktie tendiert stabil: Millionenregen aus Barcelona könnte Planungssicherheit bringen

Der Wechsel von Karim Adeyemi zum spanischen Fußball-Meister FC Barcelona ist laut Medienberichten perfekt.

Der 24 Jahre alte Offensivspieler unterschreibt bei den Katalanen einen Vertrag bis 30. Juni 2031, wie der Transferexperte Fabrizio Romano, Sky und die "Bild" berichteten.

Demnach haben sich Borussia Dortmund und das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick auf eine Ablöse von 22 Millionen Euro plus neun Millionen Euro an Boni geeinigt. Laut Sky sicherte sich der Bundesligist zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung von 35 Prozent.

Flick holte Adeyemi in DFB-Team

Zuvor hatte der 24-Jährige, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausläuft, den Club über seinen Wechselwunsch informiert. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen. In seinen vier Jahren beim Revierclub bestritt er 146 Pflichtspiele und erzielte 36 Tore, davon sieben in der abgelaufenen Saison.

Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits. Flick hatte ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen.

Adeyemis Spielerberater ist Jorge Mendes, der unter anderem auch Barça-Superstar Lamine Yamal berät. Die Dortmunder hatten seit Wochen vergeblich versucht, den Vertrag mit dem Nationalspieler (elf Einsätze) zu verlängern. In der Saisonschlussphase war er meist nur noch Ersatz und wurde auch nicht in den deutschen WM-Kader berufen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel zeigt sich die BVB-Aktie unbeeindruckt und tendiert stabil bei 3,04 Euro.

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DORTMUND (dpa-AFX)