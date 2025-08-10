BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Asiatischer Markt
|
10.08.2025 19:29:39
BVB-Aktie: Timo Boll wirbt künftig für Borussia Dortmund
Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit soll vor allem auf der Erschließung des asiatischen Marktes liegen. "Fußball ist in China sehr, sehr populär, aber der BVB kann, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen und da werde ich mein Bestes geben", sagte Boll, der seine aktive Karriere erst vor wenigen Monaten beendete und in Asien Kultstatus genießt.
Der 44-Jährige ist bekennender Fan der Schwarz-Gelben. Ende März hatte er in einem Interview mit dem BVB betont, wie sehr ihn eine Aufgabe bei seinem Lieblingsverein reizen würde. "Ich würde gerne mal in die Welt des Fußballs eintauchen, ein Praktikum machen. Der BVB ist mein Herzensverein neben der anderen Borussia aus Düsseldorf. Ich habe da 17 Jahre gespielt, das ist meine zweite Heimat geworden", sagte Boll damals.
Weitere BVB-Markenbotschafter aus dem Fußball
"Ich habe in meinem Spind immer auch einen BVB-Aufkleber gehabt", sagte Boll im ausverkauften Stadion in Dortmund. Auf eigenen Wunsch wird er unter anderem ein mehrwöchiges Praktikum beim BVB absolvieren und den Club sowie seine verschiedenen Arbeitsbereiche im In- und Ausland währenddessen noch besser kennenlernen.
Der BVB setzt seit Jahren auf ehemalige Sportler als Markenbotschafter. Bislang waren dies aber ausschließlich ehemalige Club-Ikonen aus dem Fußball. Aktuell sind Karl-Heinz Riedle, Jörg Heinrich, Roman Weidenfeller und Patrick Owomoyela für die Dortmunder in dieser Rolle tätig.
/jgl/DP/nas
DORTMUND (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Nachrichten
|
08.08.25
|BVB-Aktie leichter: Watzke äußert sich zu ruhigem Transfersommer (dpa-AFX)
|
04.08.25
|BVB-Aktie gewinnt: Borussia Dortmund geht juristisch gegen AfD-Aufkleber vor (dpa-AFX)
|
04.08.25
|Hellmann über Watzke: 'Im Grunde ein Liga-Präsident' (dpa-AFX)
|
31.07.25
|BVB-Aktie inzwischen in Rot: Emre Can bleibt weiterhin Mannschaftskapitän beim BVB (dpa-AFX)
|
28.07.25
|BVB-Aktie verliert: BVB-Team nimmt Training wieder auf für die kommende Saison (dpa-AFX)
|
28.07.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
28.07.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
27.07.25
|Ricken lässt sich Zeit bei Verlängerung mit Kovac (dpa-AFX)