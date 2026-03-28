BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Offensivspieler
|
28.03.2026 08:49:39
BVB-Aktie: Transfergerücht um Brandt - AS Rom wohl interessiert
Wie die Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" berichtete, hat die Roma den Offensivspieler für einen Wechsel im Sommer ins Visier genommen. Zwischen dem Umfeld des 29-Jährigen und dem Serie-A-Verein habe es schon Kontakte gegeben, hieß es in dem Bericht weiter.
Brandt spielt seit 2019 bei Borussia Dortmund. Nach dieser Saison wird er den BVB jedoch ablösefrei verlassen. Die Roma könnten diesen Sommer mehrere Spieler verlassen, womöglich auch Paulo Dybala (32). Brandts Weggang aus Dortmund könnte dem italienischen Club damit gelegen kommen. Dem Bericht der Zeitung zufolge wäre Brandt ein passender Ersatz für Dybala.
Brandt hat sein bislang letztes von 48 Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft im November 2024 absolviert.
/rme/DP/zb
ROM (dpa-AFX)
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