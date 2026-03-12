BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Zentraler Baustein
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12.03.2026 16:25:00
BVB-Aktie unter Druck: Nmecha bindet sich langfristig bis 2030 - Kellermann wird Sportdirektor der BVB-Frauen
"Er identifiziert sich absolut mit Borussia Dortmund und ist ein ganz zentraler Baustein unserer strategischen Kaderplanung", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken laut Pressemitteilung: "Seine Vertragsverlängerung ist ein Signal für Kontinuität und unterstreicht unsere Überzeugung, in den nächsten Jahren zusammen erfolgreich zu sein."
BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl lobte, Nmecha tue dem Dortmunder Spiel gut und finde "auch unter Druck immer wieder kreative Lösungen". Er sei davon überzeugt, "dass seine Entwicklungskurve in Zukunft noch weiter nach oben zeigen wird", sagte Kehl über Nmecha weiter.
BVB droht dennoch ein Umbruch im Sommer
Nmecha war 2023 für rund 30 Millionen Euro aus Wolfsburg gekommen und ist unter Trainer Niko Kovac im defensiven Mittelfeld gesetzt. Mit der Vertragsverlängerung dürfte der sechsmalige Nationalspieler zu den Topverdienern im Kader aufsteigen.
Dem BVB-Kader könnte im Sommer dennoch ein Umbruch bevorstehen. Zuletzt hatte der Club mitgeteilt, dass der langjährige Mittelfeldspieler Julian Brandt nach Ablauf seines Vertrags im Sommer ablösefrei geht. Auch Stürmer Serhou Guirassy gilt als möglicher Abgang. Ungeklärt ist zudem die Zukunft von Abwehrspieler Nico Schlotterbeck.
Transfercoup: Kellermann wird Sportdirektor der BVB-Frauen
Borussia Dortmund hat zur neuen Saison überraschend Ralf Kellermann als Sportdirektor für die derzeit drittklassigen Fußballerinnen verpflichtet. Der 57-Jährige unterschrieb beim Revierclub einen Vertrag bis Juni 2029. Kellermann ist bis Saisonende noch Frauenfußball-Direktor beim Bundesligisten VfL Wolfsburg.
"Mit Ralf Kellermann gewinnen wir einen absoluten Fachmann für uns, der den Frauenfußball bei Borussia Dortmund mit seiner Expertise und seiner Erfahrung auf ein neues Level heben wird", sagte Carsten Cramer, Sprecher der BVB-Geschäftsführung.
Große Titelsammlung beim VfL Wolfsburg
Kellermann arbeitet seit 2008 beim VfL Wolfsburg als Trainer und sportlicher Leiter und gilt als Wegbereiter des Erfolgs beim niedersächsischen Club. In seiner Ära feierten die Wolfsburgerinnen ihre sieben Meisterschaften, gewannen elfmal den Pokal und holten zwei Champions-League-Titel. 2013 gelang ihnen sogar das Triple.
Große Lust auf Herausforderung
Seinen Abschied in Wolfsburg hatte er erst vor wenigen Wochen angekündigt. Spekuliert wurde, dass er zu einem anderen europäischen Top-Verein geht. Nun geht Kellermann zu einem Drittligisten in die Regionalliga West. Vor fünf Jahren ist der BVB mit einer ambitionierten Frauenmannschaft an den Start gegangen und feierte seither Aufstieg um Aufstieg. Das Ziel ist die Bundesliga. "Borussia Dortmund ist genau die Herausforderung, auf die ich eine große Lust verspüre", sagte Kellermann./kam/DP/misDie BVB-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,33 Prozent tiefer bei 3,04 Euro.
DORTMUND (dpa-AFX)
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