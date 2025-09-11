BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Trainingsteilnahme
|
11.09.2025 11:00:00
BVB-Aktie unverändert: Comeback in Sicht- Schlotterbeck trainiert wieder mit Dortmund
Der BVB veröffentlichte dazu auch ein Video, das den 25 Jahre alten Innenverteidiger gut gelaunt bei der Einheit mit seinen Teamkollegen unter anderem bei Übungen mit dem Ball zeigte. Er habe zuvor schon individuell auf dem Trainingsplatz des westfälischen Bundesligisten geübt, hieß es vom Verein.
Schlotterbeck hatte sich am 7. April einen Meniskusriss im Knie zugezogen. "Nicos Ausfall trifft uns sehr hart. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat in dieser Saison mit konstant guten Leistungen überzeugt", hatte damals BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl betont. Insgesamt fiel der Verteidiger bereits rund fünf Monate aus. Angaben zu einem möglichen Einsatz-Comeback des 20-maligen Nationalspielers machten die Borussen in ihrer Mitteilung am Mittwoch nicht.
Am Donnerstag zeigen sich BVB-Aktien via XETRA zeitweise unbewegt bei 3,60 Euro.
DORTMUND (dpa-AFX)
Bildquelle: ninopavisic / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,charnsitr / Shutterstock.com
