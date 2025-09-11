BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Trainingsteilnahme 11.09.2025 11:00:00

BVB-Aktie unverändert: Comeback in Sicht- Schlotterbeck trainiert wieder mit Dortmund

BVB-Aktie unverändert: Comeback in Sicht- Schlotterbeck trainiert wieder mit Dortmund

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat zum ersten Mal seit seiner schweren Knieverletzung wieder Teile des Trainings mit der Mannschaft von Borussia Dortmund absolviert.

Der BVB veröffentlichte dazu auch ein Video, das den 25 Jahre alten Innenverteidiger gut gelaunt bei der Einheit mit seinen Teamkollegen unter anderem bei Übungen mit dem Ball zeigte. Er habe zuvor schon individuell auf dem Trainingsplatz des westfälischen Bundesligisten geübt, hieß es vom Verein.

Schlotterbeck hatte sich am 7. April einen Meniskusriss im Knie zugezogen. "Nicos Ausfall trifft uns sehr hart. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat in dieser Saison mit konstant guten Leistungen überzeugt", hatte damals BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl betont. Insgesamt fiel der Verteidiger bereits rund fünf Monate aus. Angaben zu einem möglichen Einsatz-Comeback des 20-maligen Nationalspielers machten die Borussen in ihrer Mitteilung am Mittwoch nicht.

Am Donnerstag zeigen sich BVB-Aktien via XETRA zeitweise unbewegt bei 3,60 Euro.

DORTMUND (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BVB Kommende Saison als erster deutscher Club in der Champions League
BVB-Aktie tiefer: Borussia Dortmund tritt attraktiven Gegnern gegenüber
BVB-Aktie steigt: Borussia Dortmund trennt sich endgültig von Mislintat

Bildquelle: ninopavisic / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,charnsitr / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Nachrichten