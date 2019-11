BVB-Aktie verliert: Rekord bei Sponsoren-Einnahmen erwartet aber sportliche Krise drückt auf Aktienkurs

Aktuell geht es auf XETRA um 1,53 Prozent bergab auf 8,38 Euro, nachdem der Fußballclub am Freitagabend im Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht Paderborn fast ein Debakel erlebt hatte. Sportlich wurde das in der Nachspielzeit gerettete 3:3 als schwerer Rückschlag gewertet, was nun auch die Aktionäre wieder beunruhigt. Besonders im Fokus steht daher am Montag auch die anstehende Hauptversammlung des BVB

Matthäus: Borussia Dortmund hat 'zu wenige Siegertypen'

Nach Meinung von Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat Borussia Dortmund "einfach zu wenige Siegertypen". Wie der ehemalige Fußballprofi in seiner Kolumne beim Pay-TV-Sender Sky betonte, habe beim BVB "außer Mats Hummels und mit Abstrichen Mario Götze kaum einer große Erfolge vorzuweisen. Selbst ein Marco Reus hat nur einmal den DFB-Pokal gewonnen", sagte der 58-Jährige.

"Es fehlt ihnen das gewisse Etwas, dass man eben benötigt, um erfolgreich zu sein - und das ist in allererster Linie eben die Gier nach Erfolg", meinte Matthäus. Und: "Die jährliche Klatsche beim FC Bayern sowie das peinliche 3:3 gegen Paderborn haben die großen Defizite dieser Mannschaft wieder gezeigt."

Zugleich empfahl der Sky-Experte der Borussia, Emre Can und Mario Mandzukic vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin zu verpflichten. "Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von Wintertransfers. Aber dem BVB müsste man jetzt doch dazu raten. Und ich denke da ganz speziell an zwei Spieler. Emre Can und Mario Mandzukic", sagte Matthäus, der 1990 mit dem DFB-Team Weltmeister wurde und als aktiver Profi auch für Inter Mailand kickte.

Can und Mandzukic hätten "diesen absoluten Willen, etwas gewinnen zu wollen und haben das national und international auch schon getan", meinte Matthäus. "Und ich weiß, dass sie auch bereit zu einem solchen Transfer wären und für einen vernünftigen Preis zu haben sind."

Borussia Dortmund erwartet Rekord bei Sponsoren-Einnahmen

Borussia Dortmund will im laufenden Geschäftsjahr erstmals mehr als 100 Millionen Euro durch Sponsoren einnehmen. Das teilte Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung, am Montag in Dortmund bei der Hauptversammlung des börsennotierten Fußballclubs mit. In dieser Summe sei der neue Sponsorenvertrag mit dem Ausrüster Puma noch nicht enthalten, sagte Watzke vor den Aktionären des Vereins.

In der vergangenen Woche hatte der BVB verkündet, dass der Vertrag mit Puma zu verbesserten Konditionen bis 2028 verlängert wurde. Nach Medienberichten nimmt der einzige deutsche börsennotierten Fußballclub damit pro Jahr rund 30 Millionen Euro ein, insgesamt zahlt Puma damit 250 Millionen Euro an die Dortmunder.

Watzke gestand wie am Sonntag bei der Versammlung der Vereinsmitglieder Fehler bei der Kaderplanung ein ("Wir hätten einen zweiten Stürmer holen müssen"). In Anwesenheit des Spielerrats um Kapitän Marco Reus, Axel Witsel, Mats Hummels und Lukasz Piszczek betonte der BVB-Geschäftsführer, weiterhin alles versuchen zu wollen, um das ausgesprochene Saisonziel Meisterschaft zu erreichen. Trainer Lucien Favre ließ sich von Watzke bei den Aktionären vor dem Spiel in der Champions-League gegen den FC Barcelona am Mittwoch entschuldigen. /tih /mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)