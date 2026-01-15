BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

Medienbericht 15.01.2026 16:12:00

BVB-Aktie wenig bewegt: Borussia Dortmund wird für Alexandra Popp zum Thema

BVB-Aktie wenig bewegt: Borussia Dortmund wird für Alexandra Popp zum Thema

Alexandra Popp hat ihre Zukunft beim VfL Wolfsburg offen gelassen, die frühere DFB-Kapitänin liebäugelt mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund.

"Das ist weiterhin in meinem Hinterkopf, daraus mache ich kein Geheimnis", sagte die 34 Jahre alte Angreiferin in einem Interview dem "Kicker": "Ob es in diesem Jahr der richtige Zeitpunkt wäre, ist schwierig zu sagen."

Popps Vertrag in Wolfsburg läuft zum Saisonende aus. Die 145-fache Nationalspielerin und Olympiasiegerin von 2016 ist schon länger bei den BVB-Frauen im Gespräch, die Tabellenzweiter der Regionalliga West und für ihre Bundesliga-Ambitionen bekannt sind. Popp ist zudem in Witten im Ruhrgebiet geboren und spielte früher beim MSV Duisburg, ehe sie 2012 zum VfL wechselte.

"Es kann sein, dass ich in Wolfsburg bleibe"

Popp will sich "in dieser Phase meiner Karriere nicht vorschnell entscheiden müssen", sagte sie. "Es gibt Fragezeichen in allen Richtungen. Es kann sein, dass ich in Wolfsburg bleibe. Es kann aber auch sein, dass ich nach dieser Saison woanders auflaufe oder gar nicht mehr spiele."

In der Bundesliga führt Popp gemeinsam mit Hoffenheims Selina Cerci (beide zehn Treffer) die Liste der Torjägerinnen an. "Ich fühle mich körperlich sehr gut", betonte die dreimalige "Fußballerin des Jahres" in Deutschland.

"Ich kann befreiter aufspielen"

Dass sie nach ihrem Rücktritt aus dem Nationalteam 2024 mehr regenerieren könne, tue ihr "extrem gut". Und: "Ich habe ein großes Stück Verantwortung nicht mehr zu tragen, das ich viele Jahre mitgetragen habe. Das macht natürlich was mit mir. Ich kann befreiter aufspielen."

Via XETRA verharrt die BVB-Aktie zwischenzeitlich auf Vortagesniveau bei 3,36 Euro.

/ujo/DP/mis

WOLFSBURG/DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquelle: charnsitr / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,ninopavisic / Shutterstock.com

Es ist ein Fehler aufgetreten!

