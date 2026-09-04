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Ohne Kapitän 04.09.2026 20:17:39

BVB-Aktie wenig bewegt: Emre Can fehlt im Champions-League-Aufgebot

BVB-Aktie wenig bewegt: Emre Can fehlt im Champions-League-Aufgebot

Borussia Dortmund geht ohne Kapitän Emre Can in die Champions-League-Saison.

Der 32 Jahre alte verletzte Defensivspieler steht nicht auf der Kaderliste, die der Fußball-Bundesligist der UEFA gemeldet hat. Zwar laboriert Can seit Anfang März an einem Kreuzbandriss und dürfte noch einige Zeit ausfallen. Insgeheim war aber ein Comeback noch in diesem Jahr erwartet worden.

Neben Can fehlen auch die Neuzugänge Giannis Konstantelias (ebenfalls Kreuzbandriss) und Justin Lerma. Der 18 Jahre alte Offensivspieler ist aktuell ebenfalls verletzt. Das Talent ist dem Vernehmen nach aber vor allem aktuell eher keine Option für das Profiteam.

Nur neun Bundesligaspiele in der vergangenen Saison

Erst Ende Januar könnten die BVB-Spieler für die Königsklasse nachmelden, sollten sie die Vorrunde überstehen. Can war schon in der vergangenen Saison lange ausgefallen und hatte nur neun Bundesligaspiele bestritten.

FC Bayern gastiert auf Schalke - BVB bei TSG gefordert

p> Der FC Bayern München gastiert nach drei Jahren Pause am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga wieder beim FC Schalke 04. Vor allem für Bayern-Torhüter Manuel Neuer ist es eine besondere Partie in seiner Heimatstadt und bei seinem früheren Club. Vor Auswärtsaufgaben stehen zuvor ebenfalls Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim sowie RB Leipzig gegen den SV Werder Bremen (beide 15.30 Uhr/Sky).

Bayer Leverkusen will gegen den 1. FC Union Berlin den ersten Saisonsieg feiern, nachdem der Auftakt bei Neuling SV Elversberg (2:3) missglückte. Die Saarländer bestreiten ihr erstes Erstliga-Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Mitaufsteiger SC Paderborn empfängt den SC Freiburg (alle 15.30 Uhr/Sky).

Via XETRA notierte die BVB-Aktie letztlich 0,15 Prozent im Plus bei 3,24 Euro.

/lap/DP/stk

DORTMUND (dpa-AFX)

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,ninopavisic / Shutterstock.com

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