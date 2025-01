BVB-Aktienkurs unbeeindruckt von möglichen Adeyemi-Wechsel

Wie der Italiener auf der Plattform X berichtete, stehen beide Clubs kurz davor, eine Einigung zu erzielen.

Der Sender Sky berichtete am Donnerstag, dass der aktuell schwächelnde Revierclub aus der Fußball-Bundesliga dem Verkauf des 23 Jahre alten Linksaußen offen gegenüberstehe. Allerdings hieß es weiter, dass Adeyemi im Winter nicht wechseln wolle.

Laut Experte Romano steht statt der verbreiteten 50 Millionen Euro eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro im Raum. Der vor zweieinhalb Jahren vom österreichischen Club RB Salzburg nach Dortmund transferierte Adeyemi besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2027.

Lange Pause nach Muskelfaserriss

Bisher absolvierte der in München geborene Offensivspieler 79 Pflichtspiele für die Dortmunder, erzielte dabei 19 Treffer und bereitete 13 vor. In dieser Saison fehlte er in vielen Partien wegen eines Muskelfaserrisses.

Der BVB (Borussia Dortmund), der vor dem anstehenden Bundesliga-Duell gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und nach vier Pflichtspiel-Niederlagen nur Tabellen-Zehnter ist, hatte erst am Mittwoch die Trennung von Trainer Nuri Sahin bekanntgegeben.

Für die BVB-Aktie ging es im nachbörslichen Tradegate-Handel am Freitag moderate 0,31 Prozent auf 3,24 Euro nach unten.

DORTMUND/NEAPEL (dpa-AFX)