BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Transferperiode fast vorbei
|
27.08.2025 15:23:39
BVB-Atkie dennoch schwach: BVB holt Innenverteidiger vom FC Chelsea
Anselmino schon länger unter Beobachtung
"Durch die Verletzungen von Emre Can, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle waren wir gezwungen, auf der Innenverteidiger-Position nachzujustieren. Aaron Anselmino hat in seinem Heimatland bereits Erstliga-Erfahrung gesammelt und verfügt über großes Potenzial", sagte Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken. Anselmino hat beim englischen Premier-League-Club einen langfristigen Vertrag bis 2031.
Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte, dass der BVB den U20-Nationalspieler schon bei den Boca Juniors beobachtet habe. "Er ist in unserer gegenwärtigen Situation eine sehr gute Lösung. Wir werden ihn nun schnell integrieren, weil wir ihn sofort benötigen und freuen uns, Aaron in dieser Saison im schwarzgelben Trikot zu sehen", sagte Kehl.
Im XETRA-Handel am Mittwoch verliert die BVB-Aktie zeitweise 1,23 Prozent auf 3,62 Euro.
/ri/DP/mis
DORTMUND (dpa-AFX)
