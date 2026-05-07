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07.05.2026 06:31:29
BVB (Borussia Dortmund): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 EUR gegenüber 0,050 EUR im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 124,9 Millionen EUR im Vergleich zu 148,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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