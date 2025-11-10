BVB (Borussia Dortmund) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BVB (Borussia Dortmund) hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 EUR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 107,0 Millionen EUR im Vergleich zu 107,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at