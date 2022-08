BVB-Coach Terzic: Verlängerung von Moukoko 'wünschenswert'

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Chefcoach Edin Terzic hat an Top-Talent Youssoufa Moukoko appelliert, dessen auslaufenden Vertrag beim Revierclub zu verlängern. "Ich bin überzeugt von seinen Qualitäten. Wir sind uns alle einig, dass er noch lange nicht fertig ist in seiner Entwicklung. Es wäre sehr schön und wünschenswert, ihn dabei noch weiter zu begleiten", sagte Terzic am Donnerstag. Die Verhandlungen des BVB mit dem 17-Jährigen stocken derzeit. Die Entwicklung Moukokos unter Terzics Vorgänger Marco Rose war auch bedingt durch einige Verletzungen ins Stocken geraten. "Wir hoffen, dass er jetzt nochmal zünden kann", sagte Terzic./lap/DP/zb