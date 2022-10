BVB hofft auf Achtelfinal-Einzug

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) bietet sich die große Chance auf einen vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Mit einem Sieg am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) daheim über den FC Sevilla wäre der Fußball-Bundesligist bereits am vierten Gruppenspieltag für die lukrative K.o.-Runde qualifiziert. Das setzt allerdings voraus, dass Tabellenführer Manchester City nicht bei Außenseiter FC Kopenhagen verliert./tas/DP/he