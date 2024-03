BVB hofft auf ersten Viertelfinal-Einzug seit 2021

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hofft auf den ersten Einzug in das Viertelfinale der Champions League seit 2021. Nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel vor drei Wochen geht der Fußball-Bundesligist zuversichtlich in das zweite Duell mit der PSV Eindhoven am Mittwoch (21 Uhr/DAZN). Der Heimvorteil soll zu einem Sieg über das in der niederländischen Eredivisie noch immer ungeschlagene Team des ehemaligen BVB-Trainers Peter Bosz verhelfen. Folgen die Dortmunder dem FC Bayern als zweiter deutscher Club in die Runde der letzten acht Teams, wären weitere Einnahmen in Höhe von mindestens 10,6 Millionen Euro aus dem Prämientopf der Europäischen Fußball-Union (UEFA) garantiert. Bis auf den gesperrten Nico Schlotterbeck und den verletzten Sébastien Haller steht der gesamte BVB-Kader zur Verfügung./bue/DP/jha