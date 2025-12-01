BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
01.12.2025 15:00:38
BVB im Pokal wieder mit Beier - Update zu Süle
DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Nationalspieler Maximilian Beier soll im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen wieder im Kader von Borussia Dortmund stehen. Der Angreifer hatte zuletzt zwei Spiele wegen muskulärer Probleme verpasst. "Er ist jetzt wieder voll eingestiegen. Es sieht gut aus für morgen", sagte BVB-Trainer Niko Kovac vor dem Pokalduell am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und Sky). Ohne Beier hatte Dortmund am Samstag in der Liga in Leverkusen 2:1 gewonnen.
Weiterhin nicht dabei ist dagegen Abwehrspieler Niklas Süle, der nach wie vor an einer Zehenverletzung laboriert. "Er macht schon Fortschritte, muss aber noch das ein oder andere nachholen", sagte Kovac über Süle, der bereits seit Wochen ausfällt. Die genaue Verletzung des 30-Jährigen konnte Kovac nicht benennen./lap/DP/mis
