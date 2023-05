BVB-Jungstar Bellingham ist 'Spieler der Saison'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Jude Bellingham von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) ist zum "Spieler der Saison" gewählt worden. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der BVB am Pfingstmontag mitteilten, erhielt der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler bei der Wahl zum "Team der Saison" die meisten Stimmen von Fans, Vereinen und Experten. "Das kann ich gar nicht glauben. Diese Art von Auszeichnung geht eigentlich immer an die Spieler, die die meisten Tore schießen und die meisten Assists geben", kommentierte Bellingham, "das ist wahrscheinlich eine der Auszeichnungen, auf die ich am meisten stolz bin, seit ich in diesem Verein spiele".

In seinem dritten Bundesliga-Jahr kam Bellingham in 31 der 34 Bundesliga-Partien zum Einsatz und absolvierte von allen Dortmundern die meisten Bundesliga-Minuten (2693). Zudem gab der englische Nationalspieler beim BVB die meisten Torschüsse ab (65) und kam bei acht Treffern und vier Assists auf zwölf direkte Torbeteiligungen. Dazu bestritt er ligaweit die viertmeisten Zweikämpfe und gewann die meisten Duelle (482 von 849). "Mit gerade mal 19 Jahren war er einer der Anführer und herausragenden Akteure bei Borussia Dortmund", hieß es in der Mitteilung.

Ob Bellingham der Bundesliga erhalten bleibt, ist jedoch unwahrscheinlich. Dem Vernehmen nach steht er vor einem Wechsel zu Real Madrid./bue/DP/men