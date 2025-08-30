BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
30.08.2025 18:09:40
BVB mit Abwehrsorgen gegen Union - Mainz zu Gast in Wolfsburg
BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) geht mit einer personell geschwächten Abwehr ins erste Heimspiel der neuen Saison. Trainer Niko Kovac muss am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Partie gegen den 1. FC Union Berlin erneut auf die verletzten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, Emre Can und Niklas Süle verzichten.
Zuvor trifft der VfL Wolfsburg am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga auf den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/DAZN). Die Mainzer wollen den Schwung aus dem Einzug in die Ligaphase der Conference League mitnehmen. Zum Abschluss des Spieltages steht die Partie des Aufsteigers 1. FC Köln gegen den SC Freiburg (19.30 Uhr/DAZN) auf dem Programm./mam/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Nachrichten
|
18:09
|BVB mit Abwehrsorgen gegen Union - Mainz zu Gast in Wolfsburg (dpa-AFX)
|
18:09
|BVB spielt als erster deutscher Club in der Champions League (dpa-AFX)
|
29.08.25
|Schwacher Handel: SDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
29.08.25
|BVB holt Angreifer Silva aus England (dpa-AFX)
|
29.08.25
|EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, buy (EQS Group)
|
29.08.25
|EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf (EQS Group)
|
29.08.25
|EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, buy (EQS Group)
|
29.08.25
|EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf (EQS Group)