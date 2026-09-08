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08.09.2026 22:44:38

BVB-Neuzugang Karetsas mit Trage vom Platz gebracht

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Auftakt in der Ligaphase der Champions League ist vom nächsten Schock-Moment überschattet worden. Der griechische Offensiv-Neuzugang Konstantinos Karetsas musste in der Mitte der ersten Halbzeit wegen Kreislaufproblemen mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Karetsas gehe es den Umständen entsprechend gut, er sei zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus, teilte Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) mit.

Ohne Einwirkung eines Gegenspielers sank Karetsas in der 23. Minute nach einem normalen Flachpass auf den Boden. Der 18-Jährige fasste sich danach auf die Brust und legte seinen linken Arm über sein Gesicht. Kurze Zeit später eilten Sanitäter mit einer Trage auf den Rasen und brachten den Griechen nach einigen Minuten vom Platz, das besorgte Publikum applaudierte unterstützend.

"Ganz fiese Bilder, die wir sehen mussten, ich hoffe aber, dass es vielleicht nur eine kleine Kreislaufschwäche oder Ähnliches war und nichts Größeres", sagte TV-Experte Mats Hummels bei Prime in der Halbzeitpause.

Bereits beim Bundesliga-Auftakt vor zwei Wochen war Dortmunds zweiter griechischer Neuzugang Giannis Konstantelias in der Partie gegen den Hamburger SV ausgewechselt worden. Die darauffolgende MRT-Untersuchung ergab, dass sich Konstantelias einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hat und lange ausfällt./dha/DP/nas

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