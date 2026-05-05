BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

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Erster Transfer voraus? 05.05.2026 20:01:00

BVB offenbar vor Einigung mit Salzburg-Verteidiger Gadou - Aktie unbewegt

BVB offenbar vor Einigung mit Salzburg-Verteidiger Gadou - Aktie unbewegt

Borussia Dortmund steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einer Verpflichtung von Talent Joane Gadou von Red Bull Salzburg.

Mit dem 19 Jahre alten Abwehrspieler sei sich der BVBbereits einig, hieß es beim TV-Sender Sky. Auch die "Salzburger Nachrichten" berichteten über den möglichen Transfer, auf den sich demnach nun noch die beiden Clubs einigen müssten.

Im Gespräch soll eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro für den Franzosen sein, dazu könnten noch Boni in Höhe von mehreren Millionen kommen. Gadou war vor zwei Jahren aus der Jugend von Paris Saint-Germain nach Salzburg gewechselt und ist dort Stammspieler. Sollte er nach Dortmund kommen, wäre dies der erste Transfer unter der Regie des neuen Sportdirektors Ole Book.

Die Aktie von Borussia Dortmund zeigt sich nachbörslich auf Tradegate unbewegt. p>DORTMUND (dpa-AFX)

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Bildquelle: ninopavisic / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,charnsitr / Shutterstock.com

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