BVB ringt Eintracht bei Sahin-Debüt nieder

DORTMUND (dpa-AFX) - Das Bundesligadebüt von Nuri Sahin als Trainer von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) ist geglückt. Am Samstagabend gewann der BVB zum Saisonauftakt dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 2:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt. Der eingewechselte Jamie Gittens (72. Minute) erlöste mit seinem ersten Tor den zuvor lange hadernden Sahin - und traf dann auch noch in der Nachspielzeit (90.+3).

Für die Dortmunder war es der 51. Bundesligasieg gegen die diesmal sehr starke Eintracht - gegen keinen anderen Club gewann der BVB in der Liga öfter. Der Erfolg war ein hartes Stück Arbeit für die Westfalen, die in dieser Saison wieder um die Meisterschaft mitspielen wollen./lap/DP/mis