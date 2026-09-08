BVB siegt gegen Villarreal und sorgt sich um Karetsas

DORTMUND (dpa-AFX) - Sieg, aber auch Sorgen: Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) ist mit einem Erfolg gegen den FC Villarreal in die Champions League gestartet. Überschattet wurde das 3:2 (0:0) allerdings von gesundheitlichen Problemen bei Konstantinos Karetsas. Vor 77.500 Zuschauern im stimmungsvollen Dortmunder Stadion musste der Neuzugang schon in der ersten Hälfte mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Auch ohne den Offensiv-Antreiber steigerte sich Dortmund nach dem Seitenwechsel jedoch und gewann verdient. Villarreals Renato Veiga mit einem Eigentor (53. Minute) und Serhou Guirassy (80./85./Foulelfmeter) ließen die BVB-Fans jubeln. Santiago Mouriño (66.) und ein Eigentor von Guirassy (90.+3) sorgten für die Treffer von Villarreal.

Villarreal erwischt den besseren Start

Schon beim Aufwärmen heizten die Dortmunder Fans ihrer Mannschaft mit lauten Gesängen und reichlich Pyrotechnik mächtig ein. Stimmlich hatten ihnen die mitgereisten spanischen Anhänger nicht viel entgegenzusetzen. Kein Wunder: Laut Stadionsprecher Norbert Dickel waren exakt 39 Villarreal-Fans anwesend.

Auf dem Platz machten es die Gäste jedoch gut und hatten die ersten Gelegenheiten. Pau Navarro und Tani Oluwaseyi trafen den Ball aus aussichtsreicher Position allerdings nicht richtig. Georges Mikautadze war von seiner Riesenchance nach einer Viertelstunde so überrascht, dass er BVB-Keeper Gregor Kobel aus kurzer Distanz nicht vor Probleme stellte.

Guirassy verpasst, Karetsas liegt plötzlich auf dem Rasen

Dortmund hatte zwar mehr Ballbesitz, wusste damit aber recht wenig anzufangen. Guirassy verpasste eine Hereingabe von Maximilian Beier im Zentrum knapp. Sonst war im Villarreal-Strafraum wenig los. Das war jedoch nicht das Ärgerlichste des ersten Durchgangs aus BVB-Sicht, sondern die nächste ungeplante Auswechslung.

Karetsas sank plötzlich ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Der 18-Jährige wurde wegen Kreislaufproblemen vom Platz getragen und hielt sich dabei den linken Arm vor das Gesicht. Noch während des Spiels lief, ging es für ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Dem Griechen gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte der BVB mit.

Für Karetsas kam Ethan Nwaneri in die Partie, der erst am Ende der Transferperiode als Reaktion auf den Kreuzbandriss von Karetsas' griechischem Landsmann Giannis Konstantelias - ebenfalls ein Neuzugang - verpflichtet worden war.

Viel Action in Hälfte zwei

Nwaneri war sofort gut im Spiel und kurbelte die BVB-Angriffe an. Die ersten Abschlüsse des 19-Jährigen wurden jedoch geblockt. Auf der Gegenseite verhinderte Kobel bei einem Versuch von Tajon Buchanan den Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel kam Dortmund gut ins Spiel und hatte zunächst noch Pech. Ein abgefälschter Schuss von Nwaneri landete am Pfosten. Kurz darauf beförderte Veiga den Ball nach einem scharfen Pass von Beier unfreiwillig über die Linie.

Die BVB-Fans feierten, doch Villarreal wehrte sich gegen die Niederlage. Zunächst zielte die Mannschaft von Trainer Iñigo Pérez bei ihren Abschlüssen noch unzureichend oder scheiterte am starken Kobel. Doch Abwehrspieler Santiago Mouriño sorgte nach einem Eckball dann doch für den Ausgleich.

Dortmund zeigte nun seinerseits eine starke Reaktion. Der BVB erhöhte den Druck und erspielte sich Chancen. Guirassy sorgte zunächst für die erneute Führung und entschied die Partie mit seinem verwandelten Strafstoß dann endgültig. Ein Eigentor des Doppelpackers Guirassy nach einem Freistoß machte die Partie noch einmal spannend. Der Ausgleich gelang Villareal aber nicht mehr./the/DP/nas