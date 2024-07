BVB-Sportdirektor Kehl lobt verbesserte Fitness von Süle - Borussia Dortmund verliert 0:4

Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund war zum Ende der vergangenen Saison wegen kaum zu übersehender Fitnessprobleme nur noch sporadisch zum Einsatz gekommen. "Es war ein Statement von Niklas, so zurückzukommen", sagte Kehl bei der Asienreise des BVB in Bangkok in einer Medienrunde. Der BVB selbst hatte bei X (vormals Twitter) zuvor ein Bild vom 28-Jährigen in der Vorbereitung in einer nun deutlich besseren körperlichen Verfassung gepostet.

"Wir haben sehr viele Gespräche in und gerade nach der letzten Saison geführt und ich finde, er hat damit unter Beweis gestellt, dass er bereit ist, dass er hier Leistung zeigen möchte und um seinen Platz kämpft", sagte Kehl. Ein Niklas Süle, der wirklich fit ist, helfe jeder Top-Mannschaft in Deutschland und Europa. "Er hat unglaubliche Fähigkeiten, ich bin heilfroh, dass wir ihn haben."

Dortmund auf Asien-Tour - was wird aus Moukoko?

Borussia Dortmund ( BVB (Borussia Dortmund) ) ist angeblich bereit, Fußball-Profi Youssoufa Moukoko noch in der Sommerpause abzugeben. Nach dem Transfer von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart nach Dortmund soll der BVB nach einem Bericht des TV-Senders Sky schon Gespräche mit dem Management des 19 Jahre alten Moukoko geführt haben. Demnach stellen sich die Dortmunder bei einem Wechsel eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro Ablöse vor. Moukoko gilt neben Sébastien Haller als erster Verkaufskandidat.

Auch über die Zukunft von Niclas Füllkrug wird immer wieder spekuliert. Füllkrug selbst möchte nach Sky-Informationen erst einmal seinen Urlaub genießen und danach in Ruhe Gespräche führen. Der BVB selbst plant aber wohl mit ihm.

Dortmund befindet sich momentan auf Asien-Tour. Bei der Landung auf dem Bangkoker Flughafen wurde das Team von Trainer Nuri Sahin von 500 Fans empfangen. "Am tollen Empfang für uns kann man erkennen, wie groß Borussia Dortmund auch in Thailand ist. Wir freuen uns sehr auf eine kurze, aber sicher sehr schöne Zeit hier", sagte der neue BVB-Trainer Sahin.

Testspiel gegen Pathum

Beim Testspiel gegen den thailändischen Erstligisten BG Pathum United am Sonntag tragen die Profis erstmals das neue BVB-Cuptrikot. Auch beim Test gegen den japanischen Erstligisten Cerezo Osaka am 24. Juli wird der BVB mit dem Shirt auflaufen.

Die große Besonderheit des Cuptrikots ist das Material, aus dem die Trikots hergestellt werden - aus nicht mehr benötigtem Polyester entsteht nach Vereinsangaben neuer Stoff.

Testspiel-Pleite in Thailand: Borussia Dortmund verliert 0:4

Bundesligist Borussia Dortmund hat zum Auftakt seiner Asienreise eine herbe Pleite kassiert. Die Dortmunder mussten sich dem thailändischen Erstligisten BG Pathum United 0:4 (0:2) geschlagen geben. Melvyn Lorenzen (14.) schoss die Gastgeber früh in Führung. Teerasil Dangda (44.) und zweimal Jaroensak Wonggorn (65., 88.) bauten den Vorsprung aus und bescherten dem BVB auch auf dem Rasen einen äußerst ungemütlichen Abend.

Das Spiel im BG Stadium in der Metropolregion Bangkok begann eine Viertelstunde später als angesetzt. Grund dafür waren starke Regenfälle, die wenige Stunden zuvor über die Gegend gezogen waren. Dennoch war das Stadion mit über 14.000 Zuschauern voll besetzt. Zur Halbzeit wechselte Trainer Nuri Sahin zehn Spieler aus. Lediglich Paris Brunner stand in beiden Halbzeiten auf dem Platz.

Dennoch fehlte es den Borussen in beiden Halbzeiten an Genauigkeit bei Flanken und Pässen. Hinten standen die Borussen oft unsortiert, die vier Gegentore waren die Folge.

Für die Dortmunder Spieler folgte das Testspiel auf eine intensive Trainingseinheit am Samstagabend. Nach der elfstündigen Anreise nach Bangkok trainierten die BVB-Profis gegen 20.45 Uhr bei immer noch 30 Grad und tropisch-schwüler Luft.

Bei ihrer Ankunft am Samstagmittag war das Team von etwa 500 Fans mit schwarz-gelben Trikots und Schildern mit Sprüchen am Flughafen empfangen worden. Für die Mannschaft von Trainer Sahin geht es nun weiter nach Japan, wo am Mittwoch ein nächster Test gegen Cerezo Osaka ansteht.

/cab/DP/he

BANGKOK (dpa-AFX)