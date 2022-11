BVB-Stürmer Haller muss wegen Tumors erneut operiert werden

DORTMUND (dpa-AFX) - Der an Hodenkrebs erkrankte Dortmunder Torjäger Sébastien Haller muss sich einer zweiten Operation unterziehen. Dies sei nötig, um "diesen Tumor, der mich vom Spielfeld fernhält, endgültig zu beseitigen", teilte der ivorische Fußball-Nationalspieler am Mittwoch in den sozialen Netzwerken mit. Der Kampf sei für ihn noch nicht vorbei, stellte der 28-Jährige fest.

Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) twitterte daraufhin: "Wir wünschen Dir weiterhin viel Kraft, Seb! Bleib stark!" Bei dem in diesem Sommer für die BVB-Rekordsumme von über 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichteten Haller war in der Saisonvorbereitung ein Hodentumor diagnostiziert worden.

Für ein Comeback des Angreifers gebe es noch keinen konkreten Plan, hatte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt gesagt. "Wir können keinen festen Zeitpunkt nennen", sagte Kehl.

Haller hatte Ende Oktober eine Trainingseinheit auf dem Gelände seines früheren Vereins Ajax Amsterdam absolviert und damit Spekulationen um ein baldiges Comeback geschürt. In einem Interview der UEFA hatte er zuvor gesagt, wenn er nicht erneut operiert werden müsse, "und das wäre ein großes Glück, könnte es sogar recht schnell gehen." Nun muss sich Haller doch einer weiteren Operation unterziehen./hc/DP/he