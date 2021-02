BVB treibt Planungen für Frauenteam voran - Weltmeisterin Krahn berät

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) treibt die Pläne zum Aufbau einer Frauenfußball-Mannschaft voran. Ex-Weltmeisterin und Olympiasiegerin Annike Krahn (35) sowie der ehemalige BVB-Profi Christian Timm (42) sollen dem zur Saison 2021/22 geplanten Projekt in sportlich beratender Funktion zur Seite stehen. Trainer wird Thomas Sulewski. Der 30-Jährige führte den Dortmunder Vorortclub SV Berghofen vor einem Jahr in die 2. Bundesliga. "Ich finde den Mix cool. Ein Mix aus Erfahrung und Erfolg sowie Lokalkolorit und Enthusiasmus", wurde BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer am Sonntag in einer Mitteilung des Revierclubs zitiert. Staren soll das Team in der Kreisliga./bue/DP/men