BVB vor Mainz-Spiel mit Personalsorgen in der Abwehr

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund plagen vor dem Heimspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky und RTL) gegen den FSV Mainz 05 in der Abwehr Personalsorgen. Kapitän Emre Can und Außenverteidiger Yan Couto fehlen dem Fußball-Bundesligisten verletzt, Abwehrchef Nico Schlotterbeck ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Doch Trainer Niko Kovac bringt das nicht aus der Ruhe.

"Da wird mir überhaupt nicht bange, wir haben genug Qualität", sagte der BVB-Trainer. Mit Waldemar Anton, Ramy Bensebaini und Niklas Süle hat der BVB aktuell aber nur noch drei Innenverteidiger für die Dreier-Abwehrkette. Trotzdem sagte Kovac: "Wir haben die Möglichkeit, vorzulegen, und das wollen wir auch und die drei Punkte holen." Der BVB kann wieder bis auf drei Punkte an Spitzenreiter FC Bayern München herankommen, der erst am Samstag bei Werder Bremen antritt.

Kovac lobt den Nachwuchs

Auch Außenverteidiger Julian Ryerson kann in der Innenverteidigung spielen. Darüber hinaus setzt der Trainer auf den Nachwuchs. Am vergangenen Spieltag kam bereits Luca Reggiani für wenige Minuten zu seinem Bundesliga-Debüt. "Sollte Bedarf sein, habe ich keine Scheu, ihn wieder einzusetzen", sagte Kovac über den 18-Jährigen.

Fünf Spiele in zwei Wochen

Die Partie gegen die wiedererstarken Mainzer, die zuletzt drei Siege in Folge holten, ist für Dortmund der Auftakt zu zwei intensiven Wochen: Fünf Spiele in 16 Tagen - neben den Playoffs in der Champions League gegen Atalanta Bergamo stehen die Top-Spiele gegen RB Leipzig und den FC Bayern an. "Das wichtigste Spiel aber ist jetzt Mainz: Das hilft uns, wenn wir gewinnen könnten, am Wochenende entspannt Bundesliga zu schauen und uns in Ruhe auf Bergamo und so vorzubereiten", sagte Kovac./kam/DP/mis