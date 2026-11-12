12.11.2026 15:43:42

BVerfG verwirft Verfahren gegen PEPP-Programm der EZB

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat zwei Verfahren, die sich gegen das Pandemie-Notfallkaufprogramm des Eurosystems (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) richten, verworfen. Das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass sich die Beschwerdeführer nicht hinreichend mit den Positionen von Bundesregierung und Bundestag zum PEPP auseinandergesetzt hätten. Sie hatten der EZB und den Zentralbanken des Euroraums eine Überschreitung ihrer Kompetenzen ("ultra vires") vorgeworfen.

Aus oben genanntem Grund befand das Gericht: "Der Vortrag der Antragstellerin und der Beschwerdeführenden genügt den Substantiierungsanforderungen nicht. Das Vorliegen eines Ultra-vires-Verstoßes ist in Auseinandersetzung mit den von den relevanten Akteuren zu einer Kompetenzfrage vorgebrachten Argumenten zu begründen." Antragstellerin im Organstreitverfahren war die AfD, Beschwerdeführerin in der Verfassungsbeschwerde eine Gruppe von Bürgern und Unternehmen, die von dem Juristen Markus Kerber vertreten wurden. Beide Verfahren waren miteinander verbunden worden.

Die nationalen Zentralbanken und die EZB hatten auf Beschluss der EZB entsprechend ihrem Kapitalschlüssel während der Corona-Pandemie Anleihen gekauft. Gegenwärtig befinden sich aus diesem Programm noch Papiere für 1.259 Milliarden Euro in den Bilanzen der Zentralbanken. Aus dem APP-Programm sind es 2.031 Milliarden Euro.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 09:43 ET (14:43 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:27 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen: Technologiewerte weiter schwach -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen