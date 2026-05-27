Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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27.05.2026 08:01:17

BVG: Swiss Life bleibt stabil, Pax legt zu

Bei der Swiss Life blieb das Geschäft mit der beruflichen Vorsorge mit gut 49'000 angeschlossen Firmen stabil. Pax legte wegen Einmaleinlagen zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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