Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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27.05.2026 08:01:17
BVG: Swiss Life bleibt stabil, Pax legt zu
Bei der Swiss Life blieb das Geschäft mit der beruflichen Vorsorge mit gut 49'000 angeschlossen Firmen stabil. Pax legte wegen Einmaleinlagen zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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