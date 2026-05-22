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22.05.2026 06:31:29
BW Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BW Energy hat am 20.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BW Energy ein EPS von 3,54 NOK je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 46,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,12 Milliarden NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,68 Milliarden NOK.
Redaktion finanzen.at
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