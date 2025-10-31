BW Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BW Energy präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

BW Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,99 NOK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 2,02 Milliarden NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,21 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at