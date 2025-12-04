|
04.12.2025 06:31:29
BW LPG mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BW LPG hat am 02.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD gegenüber 0,800 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 941,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 813,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
