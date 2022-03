BW LPG präsentierte Quartalsergebnisse

BW LPG präsentierte in der am 01.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das EPS wurde auf 0,203 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 116,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 15,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BW LPG 137,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,921 USD. Im Vorjahr waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,47 Prozent zurück. Hier wurden 465,58 Millionen USD gegenüber 550,77 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 478,73 Millionen USD ausgegeben.

