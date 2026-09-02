BW LPG Aktie
WKN DE: A1W81N / ISIN: BMG173841013
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02.09.2026 08:10:50
BW LPG Prices $300 Mln Convertible Bonds At 2.25% Coupon
(RTTNews) - BW LPG Ltd. (BWLPG, BWLPG.OL), a liquefied petroleum gas vessel owner and operator, on Wednesday announced the successful placement of $300 million senior unsecured convertible bonds due 2031.
The bonds will carry a fixed annual coupon of 2.25%, payable semi-annually, and will be issued at par in denominations of $200,000.
The initial conversion price was set at $30.4870 per share, representing a 40% premium over the reference share price.
The company said that it intends to use the net proceeds to partly finance its newbuild program with Hyundai Heavy Industries for eight Panamax very large gas carriers and for general corporate purposes.
The bonds are expected to settle on or around September 9, and will mature on September 9, 2031, unless previously converted, redeemed or canceled.
The company may redeem all outstanding bonds at par from September 30, 2029, subject to certain conditions.
On Tuesday, BW LPG closed trading 1.68% higher at NOK 229.60 on the Oslo Stock Exchange.
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