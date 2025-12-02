BW LPG Aktie
02.12.2025 20:18:21
BW LPG Reports Lower Q3 Profit As Operating Costs Rise
(RTTNews) - BW LPG Limited (BWLP) on Tuesday posted third-quarter results for 2025.
Profit came in at $56.8 million, which is quite a drop from $120.5 million the previous year, mainly because increased operating and finance costs ate into revenue gains.
On a brighter note, shipping revenue climbed to $280.0 million, up from $220.4 million, and Product Services revenue also saw growth, rising to $663.8 million from $584.6 million.
First nine months of 2025, total profit stands at $166.8 million, down from $355.1 million during the same timeframe in 2024. As for the third quarter, earnings per share stayed steady at $0.38, just like last year.
BWLP is currently trading at $12.11, down $0.41 or 3.31 percent on the New York Stock Exchange.
