BW Offshore gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BW Offshore lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

BW Offshore vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,29 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,44 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,54 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 16,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,32 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at