BW Offshore öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BW Offshore hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,18 Prozent auf 126,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 133,9 Millionen USD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahr hatte BW Offshore 1,33 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 604,39 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 511,08 Millionen USD.

