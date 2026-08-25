BW Offshore stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BW Offshore hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat BW Offshore mit einem Umsatz von insgesamt 162,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 26,36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at