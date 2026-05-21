BW Offshore vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BW Offshore äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BW Offshore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 131,7 Millionen USD im Vergleich zu 154,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at