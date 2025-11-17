BW Offshore veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BW Offshore hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,31 NOK. Im Vorjahresviertel hatte BW Offshore 0,860 NOK je Aktie erwirtschaftet.

BW Offshore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 36,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at